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Польша в прошлом году почти на треть увеличила выдачу виз украинцам

Польша в прошлом году почти на треть увеличила выдачу виз украинцам

Консульские учреждения Польши в Украине в 2021 году выдали украинцам 760 900 виз.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на информационный запрос Укринформа.

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Как отмечается, больше всего виз в прошлом году выдали генконсульства РП во Львове (более 250 тыс.), Луцке (почти 140 тыс.) и Харькове (более 135 тыс.).

Более 99% всех выданных документов являются национальными визами (тип С).

Количество выданных виз гражданам Украины в польских консульских учреждениях в Украине в прошлом году выросло на 32,6% по сравнению с 2020 годом (более 512 тыс.). Впрочем, оно не достигло рекордного уровня до 2019 года – почти 900 тыс. выданных виз.

Власти Польши разрешили трудовым мигрантам из-за пределов ЕС, в частности гражданам Украины, которые на время начала локдауна легально находились в стране, и в дальнейшем оставаться в РП после завершения действия виз на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма функционирует по сей день.

Как оценивается, по состоянию на сейчас, в Польше может находиться 1,5-2 млн граждан Украины.

По материалам Укринформ
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