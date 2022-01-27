0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 597 0

НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину

НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году оценен в 6,0 млрд долларов. В 2020 году чистый отток составил 58 млн долларов.

Об этом свидетельствует обзор платежного баланса Национального банка Украины (НБУ).

«Приток сформировался главным образом за счет реинвестирования доходов — 4,2 млрд долларов, тогда как в 2020 году изъятие реинвестированных доходов составило 488 млн долларов», — говорится в обзоре.

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) увеличились до 1,2 млрд долларов по сравнению с 760 млн долларов за 2020 год.

Читайте также: НКЦБФР ожидает в 2022 г. резкого роста инвестиций

Чистые привлечения по долговым инструментам составили 1.3 млрд долларов, из них по кредитам сестринских предприятий — 302 млн долларов (в 2020 году чистые привлечения по долговым инструментам составили всего 32 млн долларов, в т. ч. по кредитам от сестринских предприятий — 53 млн долларов).

Напомним, в 2020 году, НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.

Термин «реинвестированный (или „нераспределенный“) доход» используется в платежном балансе для обозначения потоков нераспределенного дохода. То есть этот ресурс продолжает работать на предприятие. Когда международные компании получают доход за рубежом, он может быть или инвестирован снова (реинвестирован) в дочернее предприятие или быть возвращен для финансирования других проектов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.