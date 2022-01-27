НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году оценен в 6,0 млрд долларов. В 2020 году чистый отток составил 58 млн долларов.

Об этом свидетельствует обзор платежного баланса Национального банка Украины (НБУ).

«Приток сформировался главным образом за счет реинвестирования доходов — 4,2 млрд долларов, тогда как в 2020 году изъятие реинвестированных доходов составило 488 млн долларов», — говорится в обзоре.

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) увеличились до 1,2 млрд долларов по сравнению с 760 млн долларов за 2020 год.

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Чистые привлечения по долговым инструментам составили 1.3 млрд долларов, из них по кредитам сестринских предприятий — 302 млн долларов (в 2020 году чистые привлечения по долговым инструментам составили всего 32 млн долларов, в т. ч. по кредитам от сестринских предприятий — 53 млн долларов).

Напомним, в 2020 году, НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.

Термин «реинвестированный (или „нераспределенный“) доход» используется в платежном балансе для обозначения потоков нераспределенного дохода. То есть этот ресурс продолжает работать на предприятие. Когда международные компании получают доход за рубежом, он может быть или инвестирован снова (реинвестирован) в дочернее предприятие или быть возвращен для финансирования других проектов.