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В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона - Зеленский

В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона - Зеленский

В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии ВР девятого созыва.

«У нас достаточные запасы газа, достаточные запасы угля. Впервые в истории Украина использует наш государственный потенциал атомной энергетики. Впервые за годы независимости работают все атомные блоки наших АЭС», — сказал он.

Президент также отметил, что, несмотря на это, прохождение всего отопительного сезона оценивается оптимистично.

С декабря 2021 года НАЭК «Энергоатом» работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года были отключены от энергосистемы два атомных энергоблока — на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.

По материалам Укринформ
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