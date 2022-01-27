В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона - Зеленский

В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии ВР девятого созыва.
«У нас достаточные запасы газа, достаточные запасы угля. Впервые в истории Украина использует наш государственный потенциал атомной энергетики. Впервые за годы независимости работают все атомные блоки наших АЭС», — сказал он.
Президент также отметил, что, несмотря на это, прохождение всего отопительного сезона оценивается оптимистично.
С декабря 2021 года НАЭК «Энергоатом» работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.
25 января 2022 года были отключены от энергосистемы два атомных энергоблока — на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.
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