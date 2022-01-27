В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона - Зеленский

В Украине достаточные запасы газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в Верховной Раде во время открытия седьмой сессии ВР девятого созыва.

«У нас достаточные запасы газа, достаточные запасы угля. Впервые в истории Украина использует наш государственный потенциал атомной энергетики. Впервые за годы независимости работают все атомные блоки наших АЭС», — сказал он.

Президент также отметил, что, несмотря на это, прохождение всего отопительного сезона оценивается оптимистично.

С декабря 2021 года НАЭК «Энергоатом» работала 14-ю энергоблоками из 15-ти.

25 января 2022 года были отключены от энергосистемы два атомных энергоблока — на Хмельницкой АЭС и на Запорожской АЭС.