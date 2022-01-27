Финансовая система под контролем - Зеленский

Экономика стабилизируется, финансовая система Украины – под контролем.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил, выступая на открытии седьмой сессии созыва Верховной Рады.

“Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе всё под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов. Гривня на сегодняшний день, слава Богу, чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», – сказал Зеленский.

По его словам, уже почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика в отношении наших облигаций.

«Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, поэтому финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», – сказал Президент.

Как сообщалось, Зеленский на прошлой неделе на встрече с иностранными СМИ отметил, что для стабилизации украинской экономики понадобится по меньшей мере 4-5 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

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