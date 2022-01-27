0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 265 0

Финансовая система под контролем - Зеленский

Финансовая система под контролем - Зеленский

Экономика стабилизируется, финансовая система Украины – под контролем.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил, выступая на открытии седьмой сессии созыва Верховной Рады.

“Наша экономика стабилизируется. В финансовой системе всё под контролем. Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов. Гривня на сегодняшний день, слава Богу, чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», – сказал Зеленский.

По его словам, уже почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика в отношении наших облигаций.

«Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, поэтому финансовый мир оценивает будущее Украины с оптимизмом», – сказал Президент.

Как сообщалось, Зеленский на прошлой неделе на встрече с иностранными СМИ отметил, что для стабилизации украинской экономики понадобится по меньшей мере 4-5 миллиардов долларов.

Справка Finance.ua:

  • Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости. Украинский валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 2021 году до $ 200 млрд.
По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.