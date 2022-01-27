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Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)

Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)

Finance.ua узнал подробности от complexob7 о новом электровелосипеде Tesla — Model.

Моторизованный велосипед со встроенным электродвигателем для приведения в движение известен как электрический велосипед. В мире доступно множество различных типов электровелосипедов, но обычно они делятся на две категории: те, которые помогают водителю крутить педали, и те, у которых есть возможности дроссельной заслонки и мопеда.

Электромотоциклы, с другой стороны, представляют собой версии полноразмерных мотоциклов с электрическим приводом. Это побуждает к раздельному регулированию и законотворчеству для них. В дополнение к электродвигателям и некоторому типу управления, в электронных велосипедах используются перезаряжаемые батареи.

Стоимость эксплуатации электронного велосипеда невелика с точки зрения энергии, но замена батареи может быть дорогостоящей.

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от того, как она используется. Неглубокие циклы разрядки/зарядки продлят срок службы батареи.

Интернет гудел слухами о новом дизайне электровелосипеда Tesla, который должен дебютировать в конце 2020 года, с футуристическим силуэтом, электронным рулевым управлением, технологией автопилота и новой системой подвески. Прежде всего, это скорее мопед, чем электровелосипед (у него нет педалей).

Вторая причина в том, что это не от Теслы. Кендалл Тернер, дизайнер, не связан с фирмой; он просто использовал его название и эмблему для сопровождения макетов. Тем не менее, это стоит обсудить.

Характеристики. Модель B имеет гладкую конструкцию рамы с передними, боковыми и задними датчиками приближения LiDAR, которые сканируют окружающую среду и создают «защитный пузырь» вокруг водителя, предупреждая его о любых потенциальных опасностях.

Кроме того, каждое колесо имеет свой собственный двигатель, обеспечивающий систему двойного привода Model B, а спицы на колесах были заменены амортизаторами, обеспечивающими плавность хода.

Рама модели B также имеет откидные подставки для ног и руль, которые не вращаются отдельно, а вместо этого определяют силу, позволяя пользователю поворачивать, просто прилагая больше усилий к одной стороне велосипеда, в то время как переднее колесо движется независимо в зависимости от приложенной силы.

По материалам Finance.UA
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