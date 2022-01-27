Массовое внедрение Bitcoin: в Goldman Sachs назвали преимущество и недостаток

Массовое распространение криптовалюты может привести не только к росту курса цифровых валют, но и к корреляции стоимости таких активов с традиционными рынками. В связи с этим Bitcoin и альткоины могут утратить свою инвестиционную привлекательность.

Об этом говорится в исследовании соруководителя отдела валютной стратегии Goldman Sachs Зака Пандла и его коллеги Изабеллы Розенберг, которое оказалось в распоряжении издания Bloomberg. Эксперты утверждают, что криптовалюта перестала быть лучшим средством защиты от инфляции.

Из-за продолжающегося с ноября отката криптовалютного рынка, они называют массовое внедрение активов «палкой о двух концах». Они объясняют это просадкой акций технологических компаний из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Пандл и Розенберг подчеркивают, что к сокращению капитализации крипторынка на 40% привели макроэкономические факторы — то есть события за его пределами. Они объясняют это ростом взаимосвязи между мирами криптоактивов и традиционных финансов.

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«Хотя это может повысить стоимость (криптоактивов. — Ред.), это, вероятно, повысит корреляцию с другими переменными финансового рынка, снижая диверсификационные преимущества от владения этим классом активов», — говорится в записке.

Массовое внедрение Bitcoin и прочих криптовалют приведет к тому, что они лишатся способности приносить своим инвесторам асиметричную прибыль в сравнении с другими типами активов, допускают стратеги Goldman Sachs. Это же снизит и их инвестиционную привлекательность.

В то же время, Пандл не стал отказываться от результатов своего предыдущего анализа, согласно которым в течение пяти лет Bitcoin может отнять часть доли золота на рынке инвестиций. После этого курс первой криптовалюты вырастет до $ 100 тыс., а ее доходность составит 17−18%.

Напоследок в Goldman Sachs резюмировали, что привлекательность и цену некоторых активов могут повысить дальнейшее развитие блокчейн-технологий, например, метавселенных. В то же время, криптовалютам не удастся лишиться восприимчивости к макроэкономическим факторам, в частности, ужесточению монетарной политики центральных банков.