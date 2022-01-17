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Bitcoin-миллиардеры беднеют: сколько потеряли 10 богатейших криптобогачей

Bitcoin-миллиардеры беднеют: сколько потеряли 10 богатейших криптобогачей

Из-за падения курса основных криптовалют, которое продолжается с ноября 2021 года, рыночная капитализация всей индустрии потеряла почти полтриллиона долларов. Это отразилось и на благосостоянии крупнейших держателей цифровых валют, совокупное состояние которых за два месяца “похудело” на $26,9 млрд.

Как свидетельствуют данные Forbes, наименее повезло троим инвесторам, капитал которых с 11 ноября по 24 января сократился вдвое и больше. В целом же, потери топ-10 криптобогачей выглядят так:

  • Сэм Бенкман-Фрид – $9,9 млрд (с $26,9 до $17 млрд, -37%);
  • Брайан Армстронг – $5,6 млрд (с $13,5 до $7,9 млрд, -41%);
  • Крис Ларсен – $2,3 млрд (с $6,1 до $3,8 млрд, -38%);
  • Фред Эрсам – $1,7 млрд (с $4 до $2,3 млрд, -43%);
  • Майкл Сэйлор – $1,7 млрд (с $3,1 до $1,4 млрд, -55%);
  • Мэтью Росзак – $1,5 млрд (с $2,9 до $1,4 млрд, -52%);
  • Кэмерон Уинклвосс – $1,2 млрд (с $5 до $3,8 млрд, -24%);
  • Тайлер Уинклвосс – $1,2 млрд (с $5 до $3,8 млрд, -24%);
  • Тим Дрейпер – $1 млрд (с $2 до $1 млрд, -50%);
  • Джед Маккалеб – $0,8 млрд (с $3,1 до $2,3 млрд, -26%).

Как пишет Обозреватель, при расчете эксперты исходили из данных по состоянию на 24 января, цена криптовалюты BTC опустилась до $34,3 тыс. (вдвое ниже его исторического максимума). Однако согласно информации криптовалютной биржи WhiteBIT, спустя два дня курс актива вырос до $37,7 тыс.

По материалам Обозреватель
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