Bitcoin-миллиардеры беднеют: сколько потеряли 10 богатейших криптобогачей

Из-за падения курса основных криптовалют, которое продолжается с ноября 2021 года, рыночная капитализация всей индустрии потеряла почти полтриллиона долларов. Это отразилось и на благосостоянии крупнейших держателей цифровых валют, совокупное состояние которых за два месяца “похудело” на $26,9 млрд.
Как свидетельствуют данные Forbes, наименее повезло троим инвесторам, капитал которых с 11 ноября по 24 января сократился вдвое и больше. В целом же, потери топ-10 криптобогачей выглядят так:
Как пишет Обозреватель, при расчете эксперты исходили из данных по состоянию на 24 января, цена криптовалюты BTC опустилась до $34,3 тыс. (вдвое ниже его исторического максимума). Однако согласно информации криптовалютной биржи WhiteBIT, спустя два дня курс актива вырос до $37,7 тыс.
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