Глобальные объемы IPO в начале года резко сократились на фоне падения рынков

Общая стоимость IPO в мире в январе достигла 26,7 млрд долларов — это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом пишет Bloomberg.
Такая тенденция, в частности, связана с сокращением спроса со стороны инвесторов и нестабильностью на фондовых рынках.
При этом стоимость отложенных IPO выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом — до 6,2 млрд долл. из-за падения спроса от инвесторов и нестабильности на фондовых рынках.
Так, индекс волатильности Cboe (VIX) в этом месяце вырос на 60%.
В частности, в Нью-Йорке 9 компаний отложили IPO, включая облачную платформу управления персоналом Justworks и инвесткомпанию Four Springs Capital Trust.
В то же время Европейский IT-стартап WeTransfer не смог привлечь достаточного количества инвесторов и отказался от размещения в Амстердаме.
Немецкий производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel также приостановил планы по IPO. Отложила размещение и британская Mishcon de Reya — оно могло стать крупнейшим в истории среди юридических фирм.
«Ситуация для новых листингов сейчас сложная. Многие инвесторы сталкиваются с тем, что их портфели становятся отрицательными, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году», — заявил глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф.
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