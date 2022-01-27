Глобальные объемы IPO в начале года резко сократились на фоне падения рынков

Общая стоимость IPO в мире в январе достигла 26,7 млрд долларов — это на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Такая тенденция, в частности, связана с сокращением спроса со стороны инвесторов и нестабильностью на фондовых рынках.

При этом стоимость отложенных IPO выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом — до 6,2 млрд долл. из-за падения спроса от инвесторов и нестабильности на фондовых рынках.

Так, индекс волатильности Cboe (VIX) в этом месяце вырос на 60%.

В частности, в Нью-Йорке 9 компаний отложили IPO, включая облачную платформу управления персоналом Justworks и инвесткомпанию Four Springs Capital Trust.

В то же время Европейский IT-стартап WeTransfer не смог привлечь достаточного количества инвесторов и отказался от размещения в Амстердаме.

Немецкий производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel также приостановил планы по IPO. Отложила размещение и британская Mishcon de Reya — оно могло стать крупнейшим в истории среди юридических фирм.

«Ситуация для новых листингов сейчас сложная. Многие инвесторы сталкиваются с тем, что их портфели становятся отрицательными, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году», — заявил глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторфф.