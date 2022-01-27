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Lamborghini выпустит собственные NFT

Lamborghini выпустит собственные NFT

Итальянский автопроизводитель Lamborghini решил приобщиться к рынку блокчейна, запланировав проведение нескольких аукционов NFT-изображений, начиная с 1 февраля. Токены основаны на цифровой картине, которую создал швейцарский художник Фабиан Офнер (Fabian Oefner), и они будут поставляться с другими коллекционными товарами.

На цифровой картине изображён автомобиль Lamborghini, который устремляется в космос и превращается в скопление запчастей. Произведение искусства выполнено на высоком профессиональном уровне, и не совсем понятно, как оно будет воспринято криптосообществом, которое платит большие деньги за куда более простые творения вроде Bored Ape.


Источник изображений: nft.lamborghini.com

Господин Офнер приложил существенные усилия для создания своей картины. Он изучил инженерные чертежи модели Lamborghini Aventador Ultimae и на их базе создал эскиз того, как будет выглядеть произведение в окончательном варианте. На основе этого эскиза компания изготовила и предоставила необходимые детали, которые по одной фотографировались художником и его ассистентами в студии неподалёку от завода Lamborghini в итальянской коммуне Сант-Агата-Болоньезе. Отснятые материалы художник увёз в Нью-Йорк, где он проживает, и в течение двух месяцев они собирались в композицию на основе первоначального эскиза.


Источник изображений: nft.lamborghini.com

Первый из пяти аукционов стартует 1 февраля. Победители аукционов получат так называемые «космические ключи» из углеволокна, которое в 2020 году в рамках совместного исследовательского проекта компания отправила на МКС.

Материал провёл на орбите 7 месяцев, после чего вернулся на Землю и стал произведением искусства: Фабиан Офнер выгравировал на каждом из пяти его фрагментов связанные с картинками QR-коды, а сами фрагменты были помещены в алюминиевые контейнеры.

По материалам 3dnews.ru
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