На реконструкцию аэропорта «Житомир» потратят более 800 млн грн

В марте 2022 года начнется реконструкция аэропорта «Житомир». Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Как передает пресс-служба мэрии, победителем тендера на реконструкцию аэропорта стала компания «Онур Конструкцион Интернешнл», снизившая ожидаемую стоимость закупки на 21 млн грн. Тендерное же предложение составило 800,5 млн грн.
Ранее ориентировочная стоимость закупки составляла 450 млн грн. Мэр пояснил, почему увеличилась стоимость проекта.
«Взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2 100 метров, как планировалось ранее, а до 2 500 метров (сейчас ее длина 1 650 метров). Также в проект добавили строительство других объектов аэропортной инфраструктуры, таких как: перрон для грузовых самолетов, радиотехнического оборудования, устройство светосигнального оборудования, расширение пассажирского перрона и так далее», — рассказал Сухомлин.
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