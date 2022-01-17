0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

На реконструкцию аэропорта «Житомир» потратят более 800 млн грн

На реконструкцию аэропорта «Житомир» потратят более 800 млн грн

В марте 2022 года начнется реконструкция аэропорта «Житомир». Об этом сообщил житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Как передает пресс-служба мэрии, победителем тендера на реконструкцию аэропорта стала компания «Онур Конструкцион Интернешнл», снизившая ожидаемую стоимость закупки на 21 млн грн. Тендерное же предложение составило 800,5 млн грн.

Ранее ориентировочная стоимость закупки составляла 450 млн грн. Мэр пояснил, почему увеличилась стоимость проекта.

«Взлетно-посадочная полоса будет продлена не до 2 100 метров, как планировалось ранее, а до 2 500 метров (сейчас ее длина 1 650 метров). Также в проект добавили строительство других объектов аэропортной инфраструктуры, таких как: перрон для грузовых самолетов, радиотехнического оборудования, устройство светосигнального оборудования, расширение пассажирского перрона и так далее», — рассказал Сухомлин.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.