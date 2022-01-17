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Экономика США показала рекордный рост с 1984 года

Экономика США показала рекордный рост с 1984 года

Экономика Соединенных Штатов Америки на протяжении 2021 года возросла на 5,7%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В 2020 году экономика страны сократилась на 3,4%, что стало самым большим падением за 74 года.

Отчет министерства торговли США показал, что рост экономики ускорился до 6,9% в четвертом квартале прошлого года, поскольку предприятия пополняли истощенные запасы, чтобы удовлетворить высокий спрос на товары.

Рост в прошлом году был спровоцирован масштабным фискальным стимулированием, а также очень низкими процентными ставками. Однако до декабря импульс, по всей вероятности, угас на фоне давления пандемии COVID-19, особенно после появления штамма Омикрон, что способствовало сокращению затрат.

Такое возобновление роста экономики на протяжении прошлого года может немного «подбодрить» президента Джо Байдена, чья популярность падает на фоне проблем внутренней экономики после того, как Конгресс США не смог принять подписанный президентом закон о восстановлении на сумму 1,75 трлн долларов.

По материалам Укринформ
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