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Повышение ставок центробанками: в МВФ рассказали о последствиях

Повышение ставок центробанками: в МВФ рассказали о последствиях

Повышение ставок центральными банками может стать катализатором дальнейших потрясений на финансовых рынках, сообщает CNBC.

По словам директора по денежно-кредитным рынкам и рынкам капитала Международного валютного фонда Тобиаса Адриана, переходя в режим восстановления и ужесточая денежно-кредитную политику с целью сдерживания инфляционного давления, регуляторы могут поспособствовать еще большему снижению котировок рискованных акций.

Так, несмотря на обещания обеспечить плавный переход в рамках восстановления от шоков, вызванных пандемией COVID-19, правительства и регуляторы могут спровоцировать дальнейшие потрясения на финансовых рынках, выраженные в массовых распродажах.

В то же время, добавляют в МВФ, реакция рынков во многом будет зависеть от риторики центробанков и их способности озвучивать свои намерения, призывая к прозрачности и порядку.

В ответ на планы Федрезерва США остановить программу выкупа активов и приступить к коррекции ставки уже с марта Тобиас Адриан выразил надежду на то, что действия ФРС не будут хаотичными: в МВФ рассчитывают на «упорядоченную корректировку с точки зрения оценок».

Так, отмечает представитель Фонда, на неожиданное ужесточение в пределах 50 б.п. фондовые рынки могут отреагировать существенной распродажей. При этом «некоторые секторы» от таких действий пострадают сильнее, чем ряд других, предупреждают в МВФ, добавляя, что подобный сбой может отразиться и на криптовалютах.

По материалам Banker.ua
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