По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (43,631 млн грн и 26,648 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (24 и 37), максимальный курс продажи доллара 33,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 29,00−29,01 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 61 активные заявки по доллару на сумму 70,279 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

28,9700 — 50 000

28,9600 — 50 000

28,9600 — 120 000

28,9600 — 120 000

28,9600 — 28 000

28,9500 — 10 000

28,9500 — 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

28,9500 — 20 000

28,9700 — 49 999

28,9700 — 15 000

28,9800 — 21 000

28,9900 — 10 000

28,9900 — 120 000

29,0000 — 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 29,0225 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,9321 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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