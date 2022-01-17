По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (43,631 млн грн и 26,648 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (24 и 37), максимальный курс продажи доллара 33,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 29,00−29,01 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 61 активные заявки по доллару на сумму 70,279 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,9700 — 50 000
28,9600 — 50 000
28,9600 — 120 000
28,9600 — 120 000
28,9600 — 28 000
28,9500 — 10 000
28,9500 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,9500 — 20 000
28,9700 — 49 999
28,9700 — 15 000
28,9800 — 21 000
28,9900 — 10 000
28,9900 — 120 000
29,0000 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 29,0225 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,9321 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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