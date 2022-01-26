Как поступить на обучение в польский вуз

Немало украинцев для обучения выбирает европейские страны, эксперты отмечают, что здесь несколько причин: нежелание сдавать Внешнее независимое оценивание (ВНО), попытки получить европейский диплом, сделать процесс обучения основой для миграции и тому подобное.

Среди популярных направлений уже Польша. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности у sud.ua.

Какие популярны. В соответствии с найденными рейтингами наибольшей популярностью пользуются такие вузы: Варшавский университет, Варшавский сельскохозяйственный университет, Академия Леона Козминского, Ягеллонский университет (Краков), Университет имени Адама Мицкевича (Познань), Гданьская политехника и тому подобное.

Традиционно необходимо овладеть языком. Желательно на уровне не меньше, чем В2. Таким образом, готовиться к поступлению стоит как можно раньше.

Документы. Также абитуриенту необходимо подготовить следующие документы: оба паспорта (внутренний и заграничный), аттестат об окончании школы и приложение к нему, сертификат об уровне владения польским языком и другие, которые указаны на сайте выбранного вуза. Вы можете выслать их по электронной почте.

Когда вы получите ответ от вуза, тогда можно начать подготовку к поступлению. В частности, необходимо будет сделать перевод документов. Требования к этому переводу можно выяснить в выбранном вузе. При этом украинские студенты сообщают, что в вузах работают люди, которые владеют украинским или русским языками из-за популярности польского образования в странах Восточной Европы. Поэтому при необходимости можно связаться с ними, если возникнут проблемы с пониманием требований.

В польских вузах указывают необходимость предъявить соответствующий сертификат или пройти вступительное собеседование, в ходе которого определят уровень владения языком. Для некоторых специальностей может потребоваться сдать дополнительные вступительные экзамены. После этого надо оплатить рекрутационный сбор и само обучение в польском вузе. Детали, как и где это лучше сделать, вы можете узнать у консультантов польского вуза. Именно оплата за обучение является основанием для получения визы.

Стоимость обучения в польских вузах различается. При этом дешевле учиться именно на польском, а не на английском языке. В среднем цена составляет 2000-4000 евро в год.