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Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для робомобилей

Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для робомобилей

Cariad, дочерняя компания автогиганта Volkswagen, занимающаяся разработкой программного обеспечения, и поставщик автозапчастей Bosch заключили соглашение о сотрудничестве с целью разработки программного обеспечения для автоматизированного вождения.

Согласно совместному заявлению двух компаний, их специалисты займутся разработкой «функций, которые позволят водителям временно убирать руки с руля» для использования в автомобилях, продаваемых под брендом Volkswagen Group. Также заявлено, что разработанные системы автоматизированного вождения можно будет использовать в автомобилях других производителей.

В первую очередь компании займутся разработкой ПО для систем автономного вождения «Level 2» (уровень 2) и «Level 3» (уровень 3). Система со вторым уровнем автономности обеспечивает автономное вождение в определённых условиях, например, на дороге в сельской местности и на автомагистралях, хотя водитель должен постоянно контролировать ситуацию, чтобы быть готовым взять управление на себя. Система «Level 3», обеспечивает более высокий уровень автономности транспортного средства, позволяя ему перемещаться по автомагистрали без вмешательства водителя. Предполагается, что первая из разработок двух компаний будет внедрена в 2023 году.

Ожидается, что для реализации проекта потребуется около 1000 специалистов, и обе компании уже приступили к набору новых сотрудников для работы в рамках партнёрства. Ранее Volkswagen и Bosch подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства оборудования для выпуска электромобильных аккумуляторов.

По материалам 3dnews.ru
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