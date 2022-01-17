Volkswagen и Bosch будут совместно разрабатывать ПО для робомобилей

Cariad, дочерняя компания автогиганта Volkswagen, занимающаяся разработкой программного обеспечения, и поставщик автозапчастей Bosch заключили соглашение о сотрудничестве с целью разработки программного обеспечения для автоматизированного вождения.
Согласно совместному заявлению двух компаний, их специалисты займутся разработкой «функций, которые позволят водителям временно убирать руки с руля» для использования в автомобилях, продаваемых под брендом Volkswagen Group. Также заявлено, что разработанные системы автоматизированного вождения можно будет использовать в автомобилях других производителей.
В первую очередь компании займутся разработкой ПО для систем автономного вождения «Level 2» (уровень 2) и «Level 3» (уровень 3). Система со вторым уровнем автономности обеспечивает автономное вождение в определённых условиях, например, на дороге в сельской местности и на автомагистралях, хотя водитель должен постоянно контролировать ситуацию, чтобы быть готовым взять управление на себя. Система «Level 3», обеспечивает более высокий уровень автономности транспортного средства, позволяя ему перемещаться по автомагистрали без вмешательства водителя. Предполагается, что первая из разработок двух компаний будет внедрена в 2023 году.
Ожидается, что для реализации проекта потребуется около 1000 специалистов, и обе компании уже приступили к набору новых сотрудников для работы в рамках партнёрства. Ранее Volkswagen и Bosch подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства оборудования для выпуска электромобильных аккумуляторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В транспорте Киева появится новый способ оплатыВчера, 11:02 - 1716 12
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 8556 8
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинахВчера, 09:30 - 3979 4
США готовятся обеспечить Европу газом при обострении конфликта с РоссиейВчера, 11:12 - 911 2
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 1845 1
В Украине предлагают ввести семейное налогообложение: что это значитВчера, 17:06 - 8556 8
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинахВчера, 09:30 - 3979 4
НБУ назвал главные причины девальвации гривныВчера, 12:03 - 3250 2
Под «раздачу» попадут не те: мнение эксперта о новом налоге на недвижимостьВчера, 21:00 - 1845 1
Межбанк: будет ли реальностью 29 гривен за долларВчера, 10:49 - 1836
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦРВчера, 12:11 - 323
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 756 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 566
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 761 3
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2456 6