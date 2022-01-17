Apple смогла заработать рекордные $118,3 млрд за рождественский квартал, — Уолл-стрит

Аналитики Уолл-стрит считают, что Apple смогла заработать колоссальные $118,3 млрд в четвертом квартале 2021 года. Это новый рекорд для компании.

Для сравнения, за аналогичный период 2020 года доход Apple составил $111,4 млрд.

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Новые продукты, которые поступили в продажу в четвертом квартале 2021 года, включая iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad mini 6, iPad 9-го поколения, AirPods 3-го поколения, а также обновлены 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro пользовались очень высоким спросом на фоне рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что по данным аналитика Bloomberg, Apple намерена представить рынку множество устройств будущей осенью. Стоит ожидать в большом количестве новые смартфоны, планшеты, компьютеры, наушники и другие гаджеты.