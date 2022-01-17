Министр юстиции назвал «очевидных» олигархов в Украине

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Ринат Ахметов и Игорь Коломойский могут официально быть признаны олигархами, поскольку у них есть бизнес, медиа и политическое влияние.
Об этом министр сказал в интервью Forbes Украина пишет Новое время.
«Относительно очевидных олигархов информации более чем достаточно… Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко — активы, участие в политике, под вопросом телеканалы», — отметил он.
Малюська не смог сказать, сможет ли Порошенко избежать получения статуса “олигарха” благодаря изменению структуры собственности телеканалов прямой и 5 канал. По словам министра, он не видел новой структуры собственности этих каналов.
Читайте также: Олигархов обяжут подавать декларации. Как будут наказывать за скрытое имущество
“Закон прописан широко, не обязательно быть прямым владельцем, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, прямой и 5 канал не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания”, – пояснил Малюська.
Министр юстиции добавил, что закон о деолигархизации «не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу.
“За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будет обжаловано в Верховном Суде. Важно иметь неопровержимую доказательную основу. Решения не должны вызывать много споров и дискуссий”, — считает он.
Кого будут признавать олигархами? Верховная Рада приняла проект закона “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» 23 сентября.
Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
Решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 4075 16
Венгрия предложила Украине мощности для импорта газаВчера, 16:15 - 1180 4
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 1992 4
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах5 ч. назад - 2094 3
США готовятся обеспечить Европу газом при обострении конфликта с Россией3 ч. назад - 457 2
Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акциюВчера, 14:01 - 9190
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 4075 16
1 февраля в Украине заработают новые правила продажи пакетов в магазинах5 ч. назад - 2094 3
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 1992 4
Межбанк: девальвация гривны продолжаетсяВчера, 18:20 - 1831
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР2 ч. назад - 105
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 733 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 545
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 734 2
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2374 6