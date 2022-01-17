Министр юстиции назвал «очевидных» олигархов в Украине

Министр юстиции Денис Малюська считает, что Ринат Ахметов и Игорь Коломойский могут официально быть признаны олигархами, поскольку у них есть бизнес, медиа и политическое влияние.

Об этом министр сказал в интервью Forbes Украина пишет Новое время.

«Относительно очевидных олигархов информации более чем достаточно… Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с Коломойским. Петр Порошенко — активы, участие в политике, под вопросом телеканалы», — отметил он.

Малюська не смог сказать, сможет ли Порошенко избежать получения статуса “олигарха” благодаря изменению структуры собственности телеканалов прямой и 5 канал. По словам министра, он не видел новой структуры собственности этих каналов.

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“Закон прописан широко, не обязательно быть прямым владельцем, можно влиять на медиа через аффилированных лиц. Сейчас каналы вещают, будто они находятся в собственности Порошенко. Возможно, прямой и 5 канал не единственные медиаактивы Порошенко. Это вопрос доказывания”, – пояснил Малюська.

Министр юстиции добавил, что закон о деолигархизации «не рассчитан на стрельбу по воробьям, он рассчитан на крупную рыбу.

“За имплементацией закона будут следить медиа и общество. 99% решений будет обжаловано в Верховном Суде. Важно иметь неопровержимую доказательную основу. Решения не должны вызывать много споров и дискуссий”, — считает он.

Кого будут признавать олигархами? Верховная Рада приняла проект закона “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» 23 сентября.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом “О защите экономической конкуренции” и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является), превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабмина, члена СНБО, Нацбанка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.