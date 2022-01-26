Богаче ли турки украинцев (зарплаты, пенсии, ВВП)

В конце 2021 года инфляция в Турции составила 19-летний максимум, а национальная валюта обесценилась более чем на 40%. Инфляция в Украине тоже несколько подскочила в прошлом году, а цены существенно выросли.

Однако, если Нацбанк продолжал повышать учетную ставку весь прошлый год, несмотря на инфляционное давление, то в Турции, наоборот, придерживались политики низких ставок. Поэтому Экономика 24 решила сравнить основные экономические показатели этих двух стран, чтобы выяснить, где у населения более высокий уровень жизни.

Минимальная зарплата в Турции в 2021 году была на уровне 2 826 турецких лир после налогообложения. Но, если еще в начале года это было 380 долларов, то из-за инфляции в конце года турки уже зарабатывали существенно меньше – 186 долларов, пишет Daily Sabah.

Поэтому в 2022 году резко подняли минимальную зарплату – до 5 004 турецких лир до налогообложения или 4,250 турецких лир чистыми (почти 9 тысяч гривен), сообщили в пресс-службе президента Турции. Таким образом, украинцы, которым подняли минимальную зарплату в декабре прошлого года до 6 500 гривен (до налогообложения), получают меньше.

Однако более высокая минимальная зарплата не свидетельствует об обязательно более высоком уровне жизни в Турции. Дело в том, что доля работников в частном секторе, которая работает на минимальную зарплату, составила в 2021 году 69%, согласно исследованию DİSK. Экономистов в стране волнует, что средняя зарплата все ближе приближается к минимальной. А с резким поднятием зарплаты в 2022 году, эта доля снова вырастет.

Выход на пенсию Ранее в Турции население могло выйти на пенсию уже в 45 лет, однако в связи с резким увеличением процента неработающего населения были внесены изменения. Поэтому теперь для женщин пенсионный возраст составляет 58 лет, а для мужчин – 60 лет.

В Украине женщины и мужчины уходят на пенсию в 60 лет. Однако в Турции и Украине планируют увеличивать пенсионный возраст. Планируется, что к 2048 году мужчины в Турции будут выходить в 65 лет, а после 2048 года в 65 лет будут выходить на пенсию и женщины.

Размер пенсионных выплат. В Турции пенсия привязана к минимальной зарплате, тогда как в Украине к уровню прожиточного минимума, размер которого прописан в бюджете.

Минимальную пенсию в 2022 году в Турции подняли на 66% до 2 500 лир (почти 5 278 гривен). Это коснется 1,26 миллиона пенсионеров, сообщают местные СМИ. Максимальная пенсия в стране составляет 10 тысяч лир, но такие выплаты скорее получают бывшие госслужащие.

В Украине минимальная пенсия с декабря 2021 года составляет 1 934 гривны, но к концу года она вырастет до 2 093 гривны. Все потому, что бюджетом-2022 предусмотрено еще два этапа повышения уровня прожиточного минимума в этом году. Однако на минималку в Украине могут рассчитывать только мужчины пенсионного возраста, имеющие 35 лет страхового стажа и женщины с 30 годами страхового стажа.

Экономика Турции и Украины В Турции, согласно данным Турецкого статистического института, уровень инфляции по результатам декабря подскочил до 36,08%. В Украине показатель составил лишь 10% годовых, однако такой он достаточно далек от цели НБУ в 5±1%.

Традиционной реакцией на рост инфляции является повышение учетной ставки, однако президент Турции Реджеп Эрдоган решил выбрать противоположный курс. Он давил на турецкий центробанк, призывая снижать ставку и увеличивая количество национальной валюты в обороте. Таким образом Эрдоган еще больше расшатывал инфляцию.