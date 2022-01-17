Apple оштрафовали в Нидерландах из-за способа оплаты в App Store

Антимонопольный орган Нидерландов оштрафовал Apple на 5 млн евро из-за отсутствия альтернативных способов оплаты в App Store, передает Reuters.

Компания не выполнила указ регулятора и не добавила до 15 января альтернативные способы оплаты в свой магазин приложений.

В самой компании заявляли, что выполнили требование Управления по делам потребителей и рынков (ACM), но 24 января регулятор заявил, что Apple этого не сделала.

«Apple не смогла удовлетворить требования по нескольким пунктам», — говорится в заявлении надзорного органа.

Регулятор подчеркнул, что разработчики приложений для знакомств по-прежнему не могут использовать другие платежные системы в App Store.

Напомним, что вопрос альтернативной оплаты покупок в App Store является причиной конфликта Apple и ряда разработчиков, среди которых создатели приложения для знакомств Tinder, стриминговый сервис Spotify, а также разработчик популярной игры Fortnite — Epic Games.