Стоимость Bitcoin упала до $33 тысяч

Bitcoin продолжает стремительно дешеветь. Если на прошлой неделе стоимость этой криптовалюты опустилась до $35,0 тыс., то понедельник принёс новое падение до уровня $33,0 тыс. Это минимальное значение за примерно полгода. Последний раз такая цена Bitcoin наблюдалась 24 июля 2021 года.
На протяжении января 2022 года стоимость Bitcoin упала примерно на 27%. Технические индикаторы сигнализируют о перепроданности актива, но крупные инвесторы остаются в стороне.
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Падение стоимости затронуло и другие ключевые криптоактивы. Так, в последнее время цена второй по величине криптовалюты Ethereum снизилась на 10% и достигла минимума с 28 июля прошлого года. Сейчас она торгуется около $2220. Падение за этот месяц составило около 38%. Другие известные монеты, такие как Solana SOL, Cardano ADA и Polkadot DOT, потеряли в цене от 12% до 15%.
Очередной раунд активных продаж криптовалют произошёл после того, как Goldman Sachs предсказал более быстрый темп ужесточения политики ФРС, если инфляция продолжит расти. Усиление геополитической напряженности между США и Россией также может усилить медвежье давление в отношении рискованных активов в целом.
«Мы видим риск того, что [Федеральный комитет по открытым рынкам] захочет принимать некоторые ужесточающие меры на каждом заседании до тех пор, пока не изменится картина инфляции», — отметил экономист Goldman Sachs Дэвид Мерикл в заметке для клиентов.
Январское заседание ФРС должно начаться во вторник, а заявление и прогноз процентной ставки будут опубликованы в среду.
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