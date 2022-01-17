Аналитики сравнили капитализацию крипторынка с Apple, Microsoft и Tesla

Капитализация крипторынка за четвертый квартал выросла на 13%, несмотря на ее сокращение в декабре. Только зза 2021 год рынок вырос на 185% и составил $2,2 трлн, что сопоставимо с ВВП Индии за 2020 год ($2,66 трлн). Об этом свидетельствует аналитика Exmo.
Сравнение с другими активами. Объем капитализации криптовалютного рынка на конец четвертого квартала составил 5,4% от суммарной капитализации компаний из списка S&P 500. В сравнении с рынком золота капитализация криптовалют равняется 19%, что на 2% выше итогов предыдущего квартала. Рынок серебра криптовалюты обогнали на 67%, что на 8% больше итогов третьего квартала.
Сравнение капитализации крипторынка с крупнейшими публичными компаниями:
То есть на конец квартала и 2021 года крипторынок по капитализации уступает только двум крупнейшим публичным компаниям – Apple и Microsoft.
Какие криптовалюты доминируют на рынке? За четвертый квартал доминирование биткоина сократилось на 3% до 40%. В середине октября доля BTC вырастала до 48%, но в декабре ее медианное значение составило 40,4%.
Доля Ether выросла за тот же период на 1,6% до 20,1%. Медианное значение за декабрь составило 21%. Показатель не превышал эту отметку с июля 2017 года. Доминирование Cardano за квартал сократилось на 1,4% до 2%, благодаря чему в общем рейтинге ее обогнала Solana. Доля последней удерживалась преимущественно на уровне около 2,5%.
Среди всех криптовалют из листинга Exmo за прошедший квартал больше всего увеличилось количество держателей TON (+239%), Polkadot (+60%) и Robee (+48%). Наиболее заметно сократилось количество держателей Ethereum (-3%), Vitae (-3%) и Bitcoin
gold (-3%).
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