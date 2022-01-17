В Испании молодым людям будут выплачивать субсидию на аренду жилья

Испанское правительство ввело субсидии на жилье молодым людям, чтобы помочь им съехать от родителей и самостоятельно арендовать квартиру, сообщает Reuters.
Заявление на субсидию можно будет подать уже в этом месяце, говорят в испанском правительстве. На выплаты могут претендовать испанцы в возрасте до 35 лет с низким уровнем доходов. Субсидию обещают платить в течение двух лет.
Читайте также: Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины
Эксперт по недвижимости Франсиско Инарета считает, что такое решение правительства может быть неэффективным, потому что это может повлечь повышение цен на маленькие квартиры.
В Испании с родителями живут более половины людей в возрасте от 25 до 29 лет (55%). Это один из самых высоких показателей в Европе, пишет Reuters. Также чуть менее трети испанцев моложе 25 лет (29%) не имеют работы.
Безработным в Украине хотят выделять средства на открытие бизнеса. Соответствующий законопроект согласовало правительство в сентябре 2021 года.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Вчера, 15:15 - 1933 8
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсииВчера, 11:02 - 6536 6
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 2178 4
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)Вчера, 10:05 - 680 4
Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%Вчера, 09:46 - 380 3
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсииВчера, 11:02 - 6536 6
Межбанк: что творится и почему гривна обвалиласьВчера, 18:10 - 3395
Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанкаВчера, 10:46 - 3150 2
5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всегоВчера, 19:01 - 2347
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуВчера, 15:33 - 2178 4
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 627 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 493
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 662 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2160 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1276 1