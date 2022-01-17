В Испании молодым людям будут выплачивать субсидию на аренду жилья

Испанское правительство ввело субсидии на жилье молодым людям, чтобы помочь им съехать от родителей и самостоятельно арендовать квартиру, сообщает Reuters.

Заявление на субсидию можно будет подать уже в этом месяце, говорят в испанском правительстве. На выплаты могут претендовать испанцы в возрасте до 35 лет с низким уровнем доходов. Субсидию обещают платить в течение двух лет.

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Эксперт по недвижимости Франсиско Инарета считает, что такое решение правительства может быть неэффективным, потому что это может повлечь повышение цен на маленькие квартиры.

В Испании с родителями живут более половины людей в возрасте от 25 до 29 лет (55%). Это один из самых высоких показателей в Европе, пишет Reuters. Также чуть менее трети испанцев моложе 25 лет (29%) не имеют работы.

Безработным в Украине хотят выделять средства на открытие бизнеса. Соответствующий законопроект согласовало правительство в сентябре 2021 года.

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