ТОП-10 лотов 2021 года: что Фонд гарантирования продал на аукционах по самой высокой цене

Фонд гарантирования вкладов в течение 2021 года продал активы ликвидируемых банков на общую сумму 2,4 млрд грн.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
По самой высокой цене в прошлом году были проданы такие лоты:
«Взглянув на топ-10 лотов с самой высокой ценой продажи, мы видим, что их львиная доля – традиционно недвижимость. Она быстро продается, если на нее нет обременений. Более сложный вид актива – права требования по кредитам, с многолетней просрочкой, выданные связанным с банками лицам, очень часто с сомнительным обеспечением или вовсе беззалоговые. В общем разрезе активов обанкротившихся банков права требования по неработающим кредитам составляют почти 80%. Покупка таких активов требует от инвестора не только оплаты за лот, но и дополнительных расходов – на судебные процессы с целью взыскания долга или залога, юридические консультации, инвестиционную оценку и т.д. При этом взыскание средств может быть долгим и проблематичным, залог – обесцениться со временем, а результат инвестиций – не гарантирован. Поэтому цена продажи актива на рынке зависит прежде всего от его качества», – рассказал директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.
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