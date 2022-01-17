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ТОП-10 лотов 2021 года: что Фонд гарантирования продал на аукционах по самой высокой цене

ТОП-10 лотов 2021 года: что Фонд гарантирования продал на аукционах по самой высокой цене

Фонд гарантирования вкладов в течение 2021 года продал активы ликвидируемых банков на общую сумму 2,4 млрд грн.

Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.

По самой высокой цене в прошлом году были проданы такие лоты:

  • 1. Земельный участок «Родовид Банка» площадью 113,5 га в Киеве на улице Озерной – за 370 млн грн;
  • 2. Главный офис «ВТБ Банка» площадью 5975,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 0,1155 га в городе Киеве на улице Пушкинской, 26 – за 294,3 млн грн;
  • 3. Главный офис «Родовид Банка» площадью 6077,1 кв. м в столице на улице Петра Сагайдачного, 17 – за 280,6 млн грн;
  • 4. Пул активов банка «Финансы и Кредит» и «Дельта Банка», в состав которого вошли права требования по кредитам юридических лиц (часть из них в залоге НБУ) – за 269,1 млн грн;
  • 5. Пул кредитов юридических лиц, выданных банком «Финансовая инициатива» (часть из них в залоге НБУ) – за 148 млн грн;
  • 6. Отель «Виктория» площадью 11 745,9 кв. м в Одессе (актив «Мисто Банка») – по 139,3 млн грн;
  • 7. Офисное помещение, бывшая филиал «Мисто Банка», площадью 2 512,60 кв. м в центре Киева, в Несторовском переулке, 6 – за 84 млн грн;
  • 8. Административно-складской комплекс площадью 10 кв 806. м в Киеве (актив «Диамантбанка») на улице Скляренко, 4 – за 78,8 млн грн;
  • 9. Право требования по кредиту юридического лица и земснаряд МЗ-17 МЕ №11 (актив АО «Мисто Банка») – за 61,1 млн грн;
  • 10. Офисное помещение, бывший филиал банка «АРКАДА», площадью 1 609,1 кв. м в Киеве, на улице Елизаветы Чавдар, 32 – за 60 млн грн.

«Взглянув на топ-10 лотов с самой высокой ценой продажи, мы видим, что их львиная доля – традиционно недвижимость. Она быстро продается, если на нее нет обременений. Более сложный вид актива – права требования по кредитам, с многолетней просрочкой, выданные связанным с банками лицам, очень часто с сомнительным обеспечением или вовсе беззалоговые. В общем разрезе активов обанкротившихся банков права требования по неработающим кредитам составляют почти 80%. Покупка таких активов требует от инвестора не только оплаты за лот, но и дополнительных расходов – на судебные процессы с целью взыскания долга или залога, юридические консультации, инвестиционную оценку и т.д. При этом взыскание средств может быть долгим и проблематичным, залог – обесцениться со временем, а результат инвестиций – не гарантирован. Поэтому цена продажи актива на рынке зависит прежде всего от его качества», – рассказал директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.

Справка Finance.ua:

  • по итогам 2021 года общая сумма поступлений средств в ликвидируемые банки Фондом гарантирования вкладов составила 2,8 млрд грн. Из них 2,4 млрд грн – сумма поступлений от продажи активов банков.
По материалам Finance.UA
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