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ТОП-5 лучших хэтчбэков с пробегом

ТОП-5 лучших хэтчбэков с пробегом

Пятидверные хетчбэки пользуются большой популярностью на вторичном рынке. Они практичны благодаря возможности трансформации багажника.

Эксперты назвали лучшие модели, которые можно приобрести на вторичке.

Honda Civic

Автомобиль можно встретить с 1,8-литровым бензиновым двигателем на 140 л.с., который работает в паре с МКПП и «автоматом».

Mazda 3

Под капотом этой машины находится 1,6-литровый или 2,0-литровый агрегат мощностью 105 или 150 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии доступны «механика» либо АКПП.

Volkswagen Golf

Модель доступна с широким набором силовых агрегатов, который состоит из бензиновых моторов мощностью 85-235 л.с. Также есть дизельные варианты с отдачей 105-170 л.с. К агрегатам предложены МКПП и робот.

Ford Focus

Модель поставляется с бензиновыми моторами на 1,6 и 2,0 литра отдачей от 85 до 150 л.с. Есть и дизельный агрегат на 2,0 литра мощностью 140 л.с. В качестве КПП доступны «механика» и робот.

Peugeot 308

Хетчбэк встречается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 120 или 150 л.с. Есть также 1,6-литровый турбодизель с отдачей 110 или 115 л.с.

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