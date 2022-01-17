ТОП-5 лучших хэтчбэков с пробегом

Пятидверные хетчбэки пользуются большой популярностью на вторичном рынке. Они практичны благодаря возможности трансформации багажника.
Эксперты назвали лучшие модели, которые можно приобрести на вторичке.
Honda Civic
Автомобиль можно встретить с 1,8-литровым бензиновым двигателем на 140 л.с., который работает в паре с МКПП и «автоматом».
Mazda 3
Под капотом этой машины находится 1,6-литровый или 2,0-литровый агрегат мощностью 105 или 150 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии доступны «механика» либо АКПП.
Volkswagen Golf
Модель доступна с широким набором силовых агрегатов, который состоит из бензиновых моторов мощностью 85-235 л.с. Также есть дизельные варианты с отдачей 105-170 л.с. К агрегатам предложены МКПП и робот.
Ford Focus
Модель поставляется с бензиновыми моторами на 1,6 и 2,0 литра отдачей от 85 до 150 л.с. Есть и дизельный агрегат на 2,0 литра мощностью 140 л.с. В качестве КПП доступны «механика» и робот.
Peugeot 308
Хетчбэк встречается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 120 или 150 л.с. Есть также 1,6-литровый турбодизель с отдачей 110 или 115 л.с.
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