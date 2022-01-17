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Глава МВФ: повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга

Глава МВФ: повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором преобладает доллар.

Об этом сообщает cnbc.

Она сказала, что «чрезвычайно важно», чтобы ФРС четко сообщала о своих политических планах, чтобы предотвратить неожиданности. Потому что более высокие процентные ставки в США могут сделать обслуживание долга в долларах дороже для стран.

Она добавила, что ее больше всего беспокоят страны с низким доходом и высоким уровнем долга.

Напомним, ранее в МВФ заявляли, что страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к вероятному потрясению на финансовых рынках, оттоку капитала и обесцениванию валюты в случае ужесточения политики ФРС.

Федеральная резервная система США решила вдвое быстрее сворачивать программу выкупа активов и допустила три повышения ставки в 2022 году.

Американский регулятор решил ускорить сворачивание программы стимулирования экономики — он будет сокращать покупку облигаций на рынке на 30 млрд в месяц вместо 15 млрд долларов, которые планировались. С такими темпами «печатный станок» «выключат» в марте 2022 года.

По материалам Укринформ
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