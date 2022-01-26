Правила выхода на пенсию ужесточили

С января 2022-го повысились требования для выхода украинцев на пенсию в 60 лет. Теперь:
Требования к стажу будут расти ежегодно до того момента, пока для пенсии в 60 лет не нужно будет иметь 35 лет стажа, для пенсии в 63 года — 25 лет стажа. Неизменно останется только «лимит» для тех, кто хочет выйти на пенсию в 65 лет. Им нужно будет иметь 15 лет стажа.
Также украинцев в 2022 ждет 12 этапов повышения пенсий. В результате повышения прожиточного минимума для нетрудоспобных максимальную пенсию увеличат на 1590 грн. Однако на такое повышение могут рассчитывать только те, кто уже получает максимальную выплату.
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