Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджета

Государственная продовольственно-зерновая корпорация может оплатить только 9% требуемой суммы выплаты по китайскому кредиту, что означает ее дефолт.
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Пятница, 21 января, является последним днем для перевода корпорацией следующего транша по кредиту китайского эксимбанка. Погасить необходимо платеж 96,4 млн долл., но на счетах ГНСКУ, по данным ЭП, имеется лишь около 23 млн долл. – четверть нужной суммы.
При этом компания планирует выплатить Китаю еще меньше – 8,8 млн долларов. Это означает, что ГПЗКУ входит в состояние дефолта.
Как выяснила ЭП, государство не планирует спасать предприятие, а в Офисе президента поддержали дефолтный сценарий, автоматически открывающий государственную гарантию.
Теоретический шанс на спасение у госкорпорации есть, ведь по условиям кредита существует десять дополнительных дней, чтобы закрыть платеж. Однако тогда начинает действовать штрафная санкция и условия изменяются.
Так что в случае дефолта есть два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита – 900 млн долл. и проценты по нему. Если процентная ставка будет составлять 5%, дополнительно к телу кредита прибавляется 160 млн долл. процентов.
Итак, речь идет о долговом грузе перед Китаем более чем на миллиард долларов. Собеседник ЭП в Минфине пояснил, что к возможному дефолту ГПЗКУ начали готовиться еще с 2017 года и закладывали в бюджет средства на выполнение гарантийных обязательств.
В частности, в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию – 6,9 млрд грн.
Однако денег не хватит, если Пекин потребует вернуть всю сумму – свыше 1 млрд долл. или 28 млрд грн. Вероятно, в таком случае украинское правительство будет договариваться с кредитором о выплатах в течение действия договора, то есть до 2027 года.
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