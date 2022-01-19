Skoda готовит особую версию Octavia RS (фото)

Чешский автопроизводитель Skoda празднует 120-летие в автоспорте. По случаю этой важной даты мир увидит Skoda Octavia RS 120 Years. Особая версия модели станет доступной для продажи к середине 2022 года.

Как стало известно, внешне новинка сохранит характерные детали, окрашенные в черный глянец, такие как решетка радиатора, воздухозаборники, встроенные в бампер, корпуса зеркал, оконные рамки, антенна в виде акульего плавника, тонкий спойлер на кромке крышки багажника и вставка в нижней части заднего бампера, украшенная тонкой горизонтальной полосой.

Интерьер также несколько видоизменится: спортивные передние сиденья будут иметь новейшие подголовники и развитую боковую поддержку.

В списке опций также будут значиться адаптивное шасси, звуковая система Canton, ассистенты вождения и спортивная выхлопная система.

Специальное издание Skoda Octavia RS 120 Years будет предлагаться с тремя вариантами силовых установок. Это будет 2,0-литровый дизельный двигатель TDI мощностью 200 лошадиных сил с 7-диапазонной автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением, плагин-гибрид на 245 лошадиных сил, а также 2,0-литровый бензиновый TSI той же мощности.