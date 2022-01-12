В Великобритании тестируют четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании запускают экспериментальный проект с четырехдневной рабочей неделей. К нему присоединились примерно 30 британских компаний, которые в течение шести месяцев будут тестировать сокращенный график работы.

Об этом пишет Independent.

Глобальная кампания 4 Day Week организовала проект в Великобритании в партнерстве с аналитическим центром Autonomy и исследователями Оксфордского университета, Бостонского колледжа и Кембриджского университета.

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Планируется, что сотрудники фирм – участников проекта будут работать в течение четырех рабочих дней в неделю, пытаясь сохранить тот же уровень производительности. Эксперимент продлится с июня по декабрь 2022 года.

Примерно 30 британских фирм согласились разрешить своему персоналу работать до 32 часов в неделю без сокращения их заработной платы и льгот. Хотя, как отмечает Bloomberg, некоторые фирмы планируют попросить сотрудников распределить эти 32 часа на пять дней.

Справка Finance.ua:

в прошлом году в Великобритании провели исследование, которое показало, что четырехдневная рабочая неделя поможет уменьшить вредные выбросы, создать новые рабочие места, улучшить психическое и физическое здоровье людей и укрепить семьи и общины;

профессор социальных наук в Кембриджском университете Брендан Берчелл рассказал, что эта модель имеет «огромный потенциал», чтобы превратить разговоры о преимуществах сокращенной рабочей недели в дискуссии о том, как компании реально могут внедрить ее на своих рабочих местах;