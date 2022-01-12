«Украина близка к дефолту»: евробонды стали резко терять в цене

Еврооблигации и ВВП-варранты Украины с прошлой недели, когда началось снижение их цен, подешевели на 10−17% в зависимости от срока погашения. Ставка по самым «коротким» бумагам подскочила на 18,8 п.п., а по бумагам с погашением в 2023—2024 годах — на 5,7−5,9 п.п., свидетельствуют котировки в агентстве Bloomberg.
Причиной стала массовая распродажа евробондов на фоне ухудшающихся ожиданий о возможном нападении России. В итоге — цены падают, а доходность растет.
Только за вчера, 17 января, котировки снизились на 2,3−4,6%. Цена наиболее «коротких» бумаг с погашением в сентябре этого года потеряла 3,3%, вследствие чего ставка к погашению по ним подскочила с 19,5% до рекордных 26,5%.
Доходность бумаг с погашением после 2023 года подскочила до 16%, после 2027 года — до 12%. Самые «длинные» еврооблигации (в 2032 году) теперь имеют ставку свыше 11% годовых.
Кроме того, на 2,7% подешевели и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 74,2% от номинала.
«Ситуацию нельзя назвать критичной, но практически на грани. В долг Украине больше никто не даст. А если и дадут, то под огромные проценты. С учетом того, что старые долги никто не простит и их нужно погашать, то для Украины это практически равносильно дефолту», — написал украинский бизнесмен, глава набсовета алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк в Facebook.
Он посоветовал украинцам покупать доллары, «пока хороший курс».
Распродажа украинских бумаг затронула и акции. Больше всего упали в цене котирующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE) акции горнорудной компании Ferrexpo, чьи железорудные активы расположены в Полтавской области: на 10,7% с 12 января. Также на 10% подешевела и нефтегазовая компания Enwell Energy.
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