Как не получить чужие долги вместе с наследством - советы адвоката

Многие ошибочно полагают, что после смерти человека его долговые обязательства прекращаются. На самом же деле большинство из них включаются в наследство и переходят к наследникам, пишет Сегодня.
Как случайно не унаследовать чужие долги, рассказал помощник адвоката Антон Арефьев.
Какие обязательства входит в состав наследства:
В то же время не входят в состав наследства обязательства, которые неразрывно связаны с лицом наследодателя, а также:
К кому переходят долги? Обязательства наследодателя переходят исключительно к тем наследникам, которые приняли наследство, подчеркивает адвокат. Если наследник отказался от наследства, то он не несет никаких обязательств перед кредиторами наследодателя.
Частичный отказ от наследства (в том числе, от его долговой части), принятие наследства с условием или оговоркой не допускается. То есть, наследник может либо принять наследство со всем имуществом и долгами, либо не принять его вообще.
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“Поэтому потенциальным наследникам перед принятием наследства следует проверить наличие обязательств, которые могут быть включены в него, а также осуществить их анализ на предмет законности и вероятности взыскания”, – говорит эксперт.
Но даже если наследник принял наследство, он может в дальнейшем отказаться от него в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя.
Как проверить наличие обязательств? Проверить, были ли у умершего долги, можно по личным документам наследодателя, таким как договоры, расписки, банковские выписки или судебные решения, а также:
Максимальный размер ответственности наследника по обязательствам наследодателя ограничен стоимостью полученного в наследство имущества. То есть, он ни в коем случае не будет вынужден погашать долги наследодателя за счет собственных средств или имущества.
Если наследников несколько, то долги распределяются между ними пропорционально доле каждого из них, отметил помощник адвоката.
Кредиторы могут предъявить требования к наследникам в течение шести месяцев со дня, когда они узнали о принятии наследства. Этот срок не может быть продлен, а если кредитор его упустил, он лишается права требовать от наследников долга.
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По общему правилу именно наследники обязаны сообщить всем известным им кредиторам об открытии наследства, а кредитор должен доказать, что он не пропустил срок для предъявления требования.
На практике и кредиторы, и наследники часто злоупотребляют своими правами с целью манипулирования сроками предъявления требования. Кредиторы делают это в целях продления срока, наследники – в целях пропуска кредитором этого срока.
Поэтому обе стороны правоотношений должны уделить особое внимание этому вопросу. Наследникам стоит опубликовать в общенациональном СМИ некролог и информацию об открытии наследства, а кредиторы, в свою очередь, не должны ждать его открытия, а могут сами инициировать его у нотариуса.
Ответственность. В случае отказа наследников погашать законные требования кредитора, суд обращает взыскание на наследственное имущество, которое было передано наследникам.
Наряду с этим кредитор получает право начислять инфляционное увеличение долга и 3% годовых на всю сумму непогашенной задолженности, а также взыскать с наследников все судебные издержки.
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