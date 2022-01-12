Как купить автомобиль в лизинг

Автолизинг – это финансовый инструмент, с помощью которого можно взять в аренду автомобиль с правом выкупа путем поэтапной выплаты его стоимости. Такая услуга пользуется огромной популярностью на автомобильном рынке благодаря удобной возможности купить авто, не располагая полной суммой, необходимой для оплаты покупки.
Обычно лизинговая компания просит предоставить авансовый платеж в размере 10-20% от стоимости авто. Остаток выплачивается поэтапно в оговоренные сроки. Стоит отметить, что лизинг авто значительно выгоднее покупки авто в кредит. Процентная ставка по автолизингу меньше чем по автокредиту.
Как купить авто в лизинг? Возможность покупки авто в лизинг появилась в Украине сравнительно недавно — последние 10 лет востребованность такого предложения активно росла, и сейчас доходит до объемов рынка автокредитования.
Автомобили в лизинг предоставляют как автосалоны, так и специализированные компании: автоломбарды, лизинговые компании и др. Процедура приобретения автомобиля в лизинг включает несколько этапов:
Какие документы потребуются? Обычно требуется стандартный набор документов: паспорт, ИНН-код, справки о доходах, согласие супруга/супруги и др. Но, если обращаться в небольшие компании, требования ограничиваются паспортом и ИНН-кодом.
Чем отличается автокредит от автолизинга? Для людей, не знающих тонкости обоих продуктов, может показаться, что различий нет, автокредит и автолизинг ничем не отличаются, но в действительности эти услуги открывают абсолютно различные возможности:
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