В Нью-Йорке откроют заведение только для обладателей NFT

Компания VCR Group, основателем которой является предприниматель и инвестор Гари Вайнерчук, анонсировала открытие нового ресторана в Нью-Йорке. Однако попасть туда смогут не все.
Для того, чтобы стать клиентом заведения под названием Flyfish Club, необходимо будет выполнить одно условие: приобрести членство в формате NFT. Ресторан планируют открыть в 2023 году.
Вход только с NFT. В VCR Group уже объявили о продаже токенов в реальном времени. Компания выбрала NFT потому, что стремится создать лояльное сообщество, которому предложит особые возможности.
«NFT создает новые финансовые модели, которые позволят Flyfish Club предоставлять исключительный и устойчивый продукт на долгие годы», — говорится в заявлении на официальном сайте.
На официальном сайте компания предлагает два вида членства:
Для клиентов этого заведения NFT — это актив, который они могут перепродавать или сдать в аренду на вторичном рынке. Членство не предусматривает никаких повторных взносов. Еду и напитки в ресторане можно будет приобрести за обычные американские доллары.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреПозавчера, 19:40 - 4320 7
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 2706 6
«Укрнафте» Коломойского простили еще 394 миллиона гривен налогового долгаВчера, 15:15 - 1093 5
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 5610 5
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 4922 3
Предельные сроки подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах гражданВчера, 09:03 - 5610 5
Страховой стаж: как работнику проверить его самостоятельноВчера, 08:01 - 5400 2
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:03 - 4922 3
Wizz Air устроил однодневную распродажу: билеты из Украины от 5 евроВчера, 12:02 - 2742
За 5 лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллионВчера, 11:02 - 2706 6
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникВчера, 10:43 - 112
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 383 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1303 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 759 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1920 4