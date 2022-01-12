В Нью-Йорке откроют заведение только для обладателей NFT

Компания VCR Group, основателем которой является предприниматель и инвестор Гари Вайнерчук, анонсировала открытие нового ресторана в Нью-Йорке. Однако попасть туда смогут не все.

Для того, чтобы стать клиентом заведения под названием Flyfish Club, необходимо будет выполнить одно условие: приобрести членство в формате NFT. Ресторан планируют открыть в 2023 году.

Вход только с NFT. В VCR Group уже объявили о продаже токенов в реальном времени. Компания выбрала NFT потому, что стремится создать лояльное сообщество, которому предложит особые возможности.

«NFT создает новые финансовые модели, которые позволят Flyfish Club предоставлять исключительный и устойчивый продукт на долгие годы», — говорится в заявлении на официальном сайте.

На официальном сайте компания предлагает два вида членства:

обычный уровень, на котором участники получат доступ к главной столовой, открытому пространству и коктейль-лаунжу, специальным мероприятиям. Цена составляет 2,5 Ethereum или 8 332 доллара;

второй уровень – Flyfish Omakase предоставляет доступ ко всем вышеперечисленным услугам, а также комнату для омакасе на 14 мест. Этот вариант стоит 4,25 Ethereum или 14 165 долларов на момент создания этого материала.

Для клиентов этого заведения NFT — это актив, который они могут перепродавать или сдать в аренду на вторичном рынке. Членство не предусматривает никаких повторных взносов. Еду и напитки в ресторане можно будет приобрести за обычные американские доллары.