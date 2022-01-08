Зарплаты антикоррупционеров: сколько в конце года заработали руководители НАБУ, НАПК и САП

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в конце прошлого года в очередной раз не смогла утвердить результат конкурса. Сейчас комиссия, по словам ее председателя, ждет документы из Офиса генпрокурора, чтобы, наконец, официально назвать победителя.

Журналисты портала «Слово и дело» узнали, сколько в декабре заработал и.о. главы САП и другие руководители антикоррупционных органов.

У Максима Грищука в декабре была самая высокая зарплата – 453 тыс. 25 грн. В этой сумме оклад составляет всего 75,7 тыс. грн, остальное – надбавки и материальная помощь.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал 239 тыс. 689 грн – оклад, надбавки, премия за ноябрь и декабрь, оплата за командировку и отпуск.

Заместители Новикова заработали: Роман Сухоставец – 156 тыс. 276 грн, Александр Стародубцев – 153 тыс. 31 грн, Иван Пресняков – 146 тыс. 565 грн. Заместители также получили премии за декабрь и отпускные (кроме Стародубцева).

В Национальном антикоррупционном бюро самая высокая зарплата была у Татьяны Варварской – 185 тыс. 597 грн. Анатолий Новак и Гизо Углава заработали 174 тыс. 199 грн и 171 тыс. 526 грн соответственно.

Директор НАБУ Артем Сытник заработал в декабре 164 тыс. 514 грн.



Инфографика: «Слово и дело»