Земельные аукционы: стартовая стоимость участков приближается к 1 млрд гривен

За первые 100 дней прозрачного рынка земли в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи объявлены более 2,7 тысячи аукционов на почти 1 млрд гривен. Общая площадь выставленных на торги участков — более 15 тысяч гектаров.
По состоянию на 14 января, по данным аналитического модуля Прозорро. Продажи, объявлены 1824 аукциона по аренде и еще 906 — по продаже земли.
В системе уже успешно состоялось 843 аукциона. По результатам этих торгов организаторы заработали в бюджеты разных уровней почти четверть миллиарда гривен.
Высокая цена. Земельный участок несельскохозяйственного назначения с самой высокой стартовой ценой по состоянию на 14 января продает Давыдовский сельский совет во Львовской области — более 5 гектаров за почти 21 млн грн.
А наибольшая стартовая цена за право аренды земли с/х назначения в селе Людвище Тернопольской области — почти 162 тыс. грн за 1,5 га.
Активнее всего в аренду сдают землю:
Отметим, что продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена. Частные владельцы земли могут объявлять аукционы по продаже и сдаче в аренду участков в системе Прозорро.Продажи.
Для объявления земельных торгов или участия в них все организаторы и участники обращаются к аккредитованным в системе «Прозорро.Продажи» площадкам. По состоянию на январь 2022 года таких 45, их перечень всегда доступен на сайте prozorro.sale.
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