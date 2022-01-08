Земельные аукционы: стартовая стоимость участков приближается к 1 млрд гривен

За первые 100 дней прозрачного рынка земли в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи объявлены более 2,7 тысячи аукционов на почти 1 млрд гривен. Общая площадь выставленных на торги участков — более 15 тысяч гектаров.

По состоянию на 14 января, по данным аналитического модуля Прозорро. Продажи, объявлены 1824 аукциона по аренде и еще 906 — по продаже земли.

В системе уже успешно состоялось 843 аукциона. По результатам этих торгов организаторы заработали в бюджеты разных уровней почти четверть миллиарда гривен.

Высокая цена. Земельный участок несельскохозяйственного назначения с самой высокой стартовой ценой по состоянию на 14 января продает Давыдовский сельский совет во Львовской области — более 5 гектаров за почти 21 млн грн.

А наибольшая стартовая цена за право аренды земли с/х назначения в селе Людвище Тернопольской области — почти 162 тыс. грн за 1,5 га.

Активнее всего в аренду сдают землю:

в Одесской,

Кировоградской,

Львовской,

Хмельницкой,

Киевской областях.

Отметим, что продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в соответствии с Земельным кодексом запрещена. Частные владельцы земли могут объявлять аукционы по продаже и сдаче в аренду участков в системе Прозорро.Продажи.

Для объявления земельных торгов или участия в них все организаторы и участники обращаются к аккредитованным в системе «Прозорро.Продажи» площадкам. По состоянию на январь 2022 года таких 45, их перечень всегда доступен на сайте prozorro.sale.