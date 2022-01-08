Перевозчики Киевщины прокомментировали ситуацию с подорожанием проезда

Пассажиропоток в общественном транспорте Киевской области снизился ориентировочно наполовину по сравнению с прошлогодними показателями, но повышение стоимости проезда не планируется.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко.
Читайте также: В «Слуге народа» рассказали, какая сейчас должна быть стоимость проезда в Киеве
«Мы не планируем повышать стоимость проезда… Возможное подорожание проезда в общественном транспорте Киева также не повлияет на проезд в пригородных маршрутах», — заверил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, не будет ли подорожание в пригородном транспорте Киевщины до апреля, Павленко сказал: «Точно не будет».
Кроме того, Павленко отметил, что в пригородном транспорте Киевщины значительно упал пассажиропоток, по меньшей мере наполовину против прошлогодних показателей. Он связывает это с периодом новогодних праздников, карантинными ограничениями и отсутствием у населения потребности ездить на работу ежедневно из-за возможности дистанционной работы.
Напомним, в сентябре прошлого года стоимость проезда на Киевщине выросла в среднем на 10−15%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в год7 ч. назад - 1833 33
Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартируВчера, 17:00 - 8085 12
В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей4 ч. назад - 1117 9
Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоинеВчера, 19:10 - 5796 9
Израильская компания разработала технологию зарядки электромобилей за 5 минутВчера, 22:10 - 703 5
Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартируВчера, 17:00 - 8085 12
Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоинеВчера, 19:10 - 5796 9
«Деньги на мечту» под 5%: у Зеленского планируют выдавать по 150 тыс. ипотечных кредитов в год7 ч. назад - 1833 33
Межбанк: почему наступает момент истины6 ч. назад - 1823 2
Rozetka запустила собственную оплату частями5 ч. назад - 1530
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос4 ч. назад - 69
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)Вчера, 12:33 - 623 4
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 443 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1355 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1069 3