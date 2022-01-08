Перевозчики Киевщины прокомментировали ситуацию с подорожанием проезда

Пассажиропоток в общественном транспорте Киевской области снизился ориентировочно наполовину по сравнению с прошлогодними показателями, но повышение стоимости проезда не планируется.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил руководитель Ассоциации автоперевозчиков Киевщины Алексей Павленко.

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«Мы не планируем повышать стоимость проезда… Возможное подорожание проезда в общественном транспорте Киева также не повлияет на проезд в пригородных маршрутах», — заверил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, не будет ли подорожание в пригородном транспорте Киевщины до апреля, Павленко сказал: «Точно не будет».

Кроме того, Павленко отметил, что в пригородном транспорте Киевщины значительно упал пассажиропоток, по меньшей мере наполовину против прошлогодних показателей. Он связывает это с периодом новогодних праздников, карантинными ограничениями и отсутствием у населения потребности ездить на работу ежедневно из-за возможности дистанционной работы.

Напомним, в сентябре прошлого года стоимость проезда на Киевщине выросла в среднем на 10−15%.