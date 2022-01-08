Инфляция в США показывает устойчивый рост

Потребительские цены в США, вероятно, продолжат свой стремительный рост после максимального почти за четыре десятилетия роста в прошлом году, сообщает Bloomberg.
Согласно данным Министерства труда, опубликованным в среду, индекс потребительских цен вырос на 7% в 2021 году, что стало самым большим 12-месячным приростом с июня 1982 года.
Показатель инфляции вырос быстрее, чем ожидалось, на 0,5% за месяц. Инвесторы относительно оптимистично восприняли данные, которые в целом соответствовали ожиданиям.
Хотя многие экономисты полагают, что инфляция снизится примерно до 3% в течение 2022 года, потребителям, скорее всего, придется подождать еще несколько месяцев, особенно в связи с тем, что вариант коронавируса омикрон усугубляет нехватку рабочей силы и препятствует попаданию товаров на полки магазинов.
Если не появятся признаки того, что инфляция замедляется, политики Федеральной резервной системы могут быть вынуждены пойти более жестким путем повышения процентных ставок и сокращения баланса.
Рост заработных плат рабочих просто не поспевает за уровнем роста инфляции. Несмотря на значительное повышение заработной платы в прошлом году, поскольку предприятия стремились заполнить множество открытых вакансий, заработная плата с поправкой на инфляцию в декабре снизилась на 2,4% по сравнению с годом ранее.
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