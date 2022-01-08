2 гектара земли: где выделяют землю бесплатно

Многие украинцы знают, что каждый гражданин может получить от государства 2 гектара земли бесплатно.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, исследовал, как оформить законные 2 гектара земли и сколько на это уйдет времени.

Где будет ваш участок – полностью ваша ответственность. Вы должны самостоятельно найти землю, которая не принадлежит другим лицам. Не важно, совпадает ли местоположение участка с вашей регистрацией или местом постоянного проживания.

Важно лишь то, чтобы он был свободен от прав других лиц и на него не распространялись планы развития общин, городов, поселков и т.д.

Для поиска вам в помощь открытые источники:

Публичная кадастровая карта Украины. Здесь вы можете найти свободный участок, узнать его назначение, очертить границы, установить, есть ли на него планы у государства. Главное разобраться с обозначениями на карте. Участки с владельцами отмечены голубым цветом.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Здесь есть перечень участков, которые государство передает в коммунальную собственность. Данные представлены по годам и по отдельным общинам. Можно подать запрос для получения интересующей вас публичной информации: какие земли еще не переданы в пользование, какие не планируются под застройку и т.д.

Сайты местных советов и органов самоуправления. Здесь есть планы развития общины, можно подать запрос о найденном или свободном участке. Велика вероятность того, что вам ответят на вопросы, касающиеся только сформированных участков нужного назначения (это не всегда 2 га площади), но точно свободных.

Личный опрос жителей населенного пункта, где вы хотите взять землю. Информация о заброшенных площадях легко распространяется в небольших населенных пунктах.

Вряд ли удастся найти свободное место вблизи крупных городов, моря или других максимально комфортных мест. Обычно на такие участки уже есть планы у государства или они имеют пользователей.

Легче всего находится территория в 200-500 км от крупных городов.

Читайте больше в нашем материале – Как оформить законные 2 гектара земли. И сколько на это уйдет времени