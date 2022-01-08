2 гектара земли: где выделяют землю бесплатно

Многие украинцы знают, что каждый гражданин может получить от государства 2 гектара земли бесплатно.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, исследовал, как оформить законные 2 гектара земли и сколько на это уйдет времени.
Где будет ваш участок – полностью ваша ответственность. Вы должны самостоятельно найти землю, которая не принадлежит другим лицам. Не важно, совпадает ли местоположение участка с вашей регистрацией или местом постоянного проживания.
Важно лишь то, чтобы он был свободен от прав других лиц и на него не распространялись планы развития общин, городов, поселков и т.д.
Для поиска вам в помощь открытые источники:
Вряд ли удастся найти свободное место вблизи крупных городов, моря или других максимально комфортных мест. Обычно на такие участки уже есть планы у государства или они имеют пользователей.
Легче всего находится территория в 200-500 км от крупных городов.
Читайте больше в нашем материале – Как оформить законные 2 гектара земли. И сколько на это уйдет времени
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