Годовой уровень инфляции в Донецкой области составил 11,2%

В декабре 2021 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 11,2% (в 2020 году этот показатель составлял 5,2%).

Об Этом пишет ГУСДО.

Среди всех регионов больше всего потребительские цены повысились в течение прошлого года в Черкасской области (на 11,7%).

Меньше всего – в Черновицкой области (на 8,4%).

В целом по Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях) уровень инфляции в 2021 году составил 10,0% против 5,0% в 2020 году.

Средний показатель инфляции в значительной степени зависит от изменения цен на продовольственные товары. В Донецкой области продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение 2021 года в среднем на 12,8%.

Вследствие дальнейшего повышения ставок акцизного налога цены на табачные изделия за год выросли на 15,7%. Алкогольные напитки подорожали на 5,4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре 2021 года стали выше, чем в декабре предыдущего года, на 14,3%. Природный газ подорожал на 28,0%, электроэнергия – на 26,5%. По сравнению с декабрем 2020 года выросли также тарифы на содержание домов и придомовых территорий – на 5,4%, канализацию – на 4,8%, водоснабжение – на 3,2%. Оставались без изменений тарифы на горячую воду и отопление.

Цены на горюче-смазочные материалы росли ежемесячно, кроме декабря, и в конце 2021 года они были выше, чем в декабре 2020 года, на 30,2%. Услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали за год на 15,9%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 16,8%.

Средние цены и тарифы в сфере отдыха и культуры повысились в течение 2021 года на 7,4%, в системе здравоохранения – на 9,3%, на услуги и оборудование связи – на 9,5%, в сфере образования – на 23,2%.