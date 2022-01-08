Транспортный налог на авто вырос: сколько придется заплатить в 2022 году

Украинцы с 2022-го по новым правилам будут платить налоги на машины. В рамках «ресурсного законопроекта» также расширят количество тех, кто должен платить в бюджет за свои авто.
Такие нововведения предусмотрены законопроектом № 5600, который в ближайшее время примут во втором чтении. Ежегодно список авто, владельцы которых должны платить налог, обнародует на своем сайте Министерство экономики.
Сейчас действуют два основных критерия:
Как изменят правила:
Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно ежегодно и только один раз.
Старая норма была разработана еще до ряда повышений минимальной зарплаты. Теперь она приводит к тому, что количество плательщиков значительно уменьшилось.
Штрафы. Если не уплатить такой налог в течение 60 дней, сумма будет расти. Если заплатить за первые 90 дней — плюс 10% к штрафу; после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не удастся. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, и с полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.
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