Расширение программы «еПоддержка» на медикаменты перенесли на конец января 2022 года - Минэкономики

Расширение действия программы «еПоддержка» на приобретение медикаментов планируется на конец января 2022 года — именно тогда вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 гривен на покупку лекарств.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и средствами массовой информации Минэкономики по запросу The Page.

Читайте также: Государство намерено поддержать наиболее пострадавшие отрасли, – Шурма

Дату, когда будет предоставлена такая возможность, снова перенесли. Изначально запуск программы «еПоддержка» для приобретения лекарств был назначен на середину января, позже — на вторую половину января.

По оценкам Национального банка, «тысячу Зеленского» потратят на лекарства не более 2,5 млн человек. Следовательно, сумма, потраченная в аптеках в рамках программы «еПоддержка», не превысит 2,5 млрд грн в течение ближайших 4 — 6 месяцев.

Отметим, что не все граждане сразу подали заявки на денежную компенсацию, а срок использования полученных средств по соответствующей программе составляет 4 месяца.

Напомним, что 1000 грн нельзя будет снять в банкомате, перевести на другую карту или пополнить счет. Деньги можно будет потратить в течение четырех месяцев с момента получения. Если вы этого не сделаете, они вернутся государству. Так, «тысячу Зеленского» можно будет потратить на услуги бизнеса, который больше всего пострадал во время пандемии: