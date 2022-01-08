General Motors запустит сервис по продаже подержанных автомобилей

Американский автопроизводитель General Motors запустит сервис CarBravo по продаже подержанных автомобилей. Сервис начнет свою работу весной 2022 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Приобрести машины можно будет как онлайн, так и в дилерских центрах.

На платформе будут доступны автомобили General Motors, также машины других производителей.

Компания начала регистрацию дилеров Chevrolet, Buick и GMC и рассчитывает, что большинство из них присоединится к проекту. Бренд Cadillac разработает собственную площадку по продаже подержанных автомобилей, отмечает WSJ.

General Motors рассчитывает, что новый сервис составит конкуренцию платформе по продаже автомобилей CarMax, онлайн-сервису Carvana и другим.

Также компания заявила, что в дилерских центрах General Motors около 400 000 автомобилей, готовых для продажи. Это больше, чем у имеющихся на сегодня конкурентов.