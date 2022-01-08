Бизнес назвал ТОП-10 приоритетов для развития благоприятного бизнес-климата

Европейская бизнес Ассоциация предлагает приоритеты для благоприятного развития бизнеса на 2022 год.

Первый приоритет касается противодействия теневой экономике, которая, в зависимости от сектора, колеблется от 25% до 60%, что создает неравные правила игры на рынке и мешает прозрачному бизнесу двигаться вперед. Речь идет о поддержке честной конкуренции, равных, предсказуемых, прозрачных условий для всех участников рынка, борьбе с контрабандой и пр.

Второй – снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес. Прозрачному бизнесу для развития важна справедливая налоговая политика, кассовая дисциплина – без попыток обложить дополнительными налогами тех, кто их и так уже платит.

Третий – внедрение принципов устойчивого развития. В данном контексте речь идет о противодействии изменениям климата через развитие политики декарбонизации и реформу климатических финансов (эконалог, СВАМ), продвижении принципов экономической безбарьерности, внедрении принципов циркулярной экономики, ресайклинге и защите биоразнообразия, разумном обращении с отходами.

Четвертый – продолжение гармонизации законодательства Украины с нормами ЕС, чтобы украинская продукция соответствовала европейским требованиям и у бизнеса не было трудностей по поставками продукции из и в ЕС.

Пятый – принятие современного трудового законодательства, в частности, путем дерегуляции и диджитализации трудовых отношений, внедрения альтернативных форм занятости (фриланс, гиг-контракты и др).

Шестой – здравоохранение, особенно во времена пандемии. И здесь речь идет о продолжении медицинской реформы, дальнейшей диджитализации медицинской и фармацевтической отраслей.

Седьмой – содействие развитию международной торговли. Речь идет о решении вопроса нехватки авторазрешений на международные грузовые перевозки, введении промышленного безвиза (подписание Соглашения АСАА), уменьшении количества нетарифных барьеров в торговле, в том числе взаимное признание маркировки ЕС и гармонизация технических регламентов и национальных стандартов в соответствии с актами ЕС.

Восьмой – содействие развитию образования, чтобы молодые специалисты были обеспечены необходимыми практическими навыками для эффективной работы в бизнесе и государственном секторе.

Девятый – содействие инновациям и внедрению новых технологий в бизнесе и в государственном управлении. Речь идет о диджитализации коммуникации между бизнесом и государством, например, диджитализации всех процессов таможенного оформления, информации и государственных услуг в зерновой отрасли, лицензирования производства и оборота алкогольных напитков.

Десятый – стимулирование инвестиционной привлекательности Украины в целом и регионов. В частности, путем развития транспортной и водной инфраструктуры, государственно-частного партнерства, полномасштабной приватизации. Кроме того, содействие усилению энергетической независимости страны.