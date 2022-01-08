0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Правительство продлило программу энергоэффективности для общин на границе с ВОТ на 2022 год

Правительство продлило программу энергоэффективности для общин на границе с ВОТ на 2022 год

Кабинет Министров на заседании в среду продлил на 2022 год социальную благотворительную программу по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин, которые граничат с временно оккупированными территориями Украины.

“Это совместный проект Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Благодаря распоряжению правительства, в течение 2022 года будет продолжаться внедрение новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда”, – отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным Минреинтеграции, это позволит частично обеспечить общины источником автономного электропитания и уменьшить их энергозависимость, будет способствовать созданию новых рабочих мест, создаст условия для восстановления благосостояния жителей и развития территориальных общин.

Проект предусматривает установку малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений, обустройство на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования, а также обеспечение электрическими транспортными средствами для перевозки пассажиров.

Кроме того, Кабинет Министров расширил географию проекта. Теперь, кроме подконтрольных территорий Донетчины и Луганщины, программа будет действовать в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.