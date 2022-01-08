Правительство продлило программу энергоэффективности для общин на границе с ВОТ на 2022 год

Кабинет Министров на заседании в среду продлил на 2022 год социальную благотворительную программу по восстановлению благосостояния жителей и развитию территориальных общин, которые граничат с временно оккупированными территориями Украины.

“Это совместный проект Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Благодаря распоряжению правительства, в течение 2022 года будет продолжаться внедрение новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда”, – отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным Минреинтеграции, это позволит частично обеспечить общины источником автономного электропитания и уменьшить их энергозависимость, будет способствовать созданию новых рабочих мест, создаст условия для восстановления благосостояния жителей и развития территориальных общин.

Проект предусматривает установку малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений, обустройство на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования, а также обеспечение электрическими транспортными средствами для перевозки пассажиров.

Кроме того, Кабинет Министров расширил географию проекта. Теперь, кроме подконтрольных территорий Донетчины и Луганщины, программа будет действовать в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.