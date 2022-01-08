В офисе Президента ожидают три больших приватизации в 2022 году

В офисе Президента заявили, что в 2022 году ожидают приватизации 3 новых объектов. Пояснили также, что первые десять объектов «приобретут дешевле, чем они теоретически могли бы стоить». Речь идет о накопленном уровне недоверия, который сдерживает стратегических инвесторов.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

Шурма заметил, что для преодоления «уровня недоверия» нужно время.

«Думаю, в 2022 году приватизируем ОГХК (речь идет об Объединенной горно-химической компании. — Ред.), „Центрэнерго“, Одесский припортовый завод. Есть десяток предприятий в государственной собственности, которые мы будем приватизировать», — заверил Шурма.

Комментируя цену, чиновник заверил, что, например: «На ОГХК не придет Rio Tinto ли кто-то из крупных добывающих компаний — они видят определенные риски. Скорее всего, это будет какой-то промежуточный инвестор. И он будет покупать этот актив с доходностью, которая в полтора — два раза превышает ту, по которой бы считали перечисленные выше компании. А значит, цена этого актива будет в полтора — два раза ниже».

По мнению Шурмы, к этому следует спокойно относиться. В частности он пояснил: