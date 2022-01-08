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Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоине

Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоине

Неизвестный майнер заработал около $270 тыс., когда ему улыбнулась удача и он самостоятельно добыл блок в цепочке сети биткоина (BTC). Такого поворота вряд ли кто-то мог ожидать, поскольку его шансы оценивались в 1 к 1,36 млн.

Оборудование майнера подключено к пулу CKPool, сообщил его администратор Кон Коливас. По его словам, техника счастливчика обладает вычислительной мощностью всего в 126 терахешей в секунду (TH/s) – то есть, примерно 0,000073% от совокупного хешрейта сети Bitcoin, который превышает 174 EH/s.

“Наши участники майнят биткоин в одиночку с самого первого дня. Разница в том, что хэшрейт соло-майнинга с каждым годом становится пропорционально меньше. Самый маленький майнер, добывший блок в CKPool, обладал вычислительной мощностью всего в 200 GH/s”, – сказал Коливас.

11 января майнер получил блок под номером 718 124, за что его было награждено в размере 6,25 BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, 12 января курс первой криптовалюты составляет $43 тыс., таким образом везунчик получил $268,75 тыс.

Однако 2%, или 0,125 BTC, он будет вынужден отдать своему пулу. Но эта сумма будет частично компенсирована комиссиями за транзакции в созданном им блоке, которые составят около 0,1 BTC.

По материалам Обозреватель
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