Один шанс на миллион: везунчик неожиданно заработал $270 тыс. на биткоине

Неизвестный майнер заработал около $270 тыс., когда ему улыбнулась удача и он самостоятельно добыл блок в цепочке сети биткоина (BTC). Такого поворота вряд ли кто-то мог ожидать, поскольку его шансы оценивались в 1 к 1,36 млн.
Оборудование майнера подключено к пулу CKPool, сообщил его администратор Кон Коливас. По его словам, техника счастливчика обладает вычислительной мощностью всего в 126 терахешей в секунду (TH/s) – то есть, примерно 0,000073% от совокупного хешрейта сети Bitcoin, который превышает 174 EH/s.
“Наши участники майнят биткоин в одиночку с самого первого дня. Разница в том, что хэшрейт соло-майнинга с каждым годом становится пропорционально меньше. Самый маленький майнер, добывший блок в CKPool, обладал вычислительной мощностью всего в 200 GH/s”, – сказал Коливас.
11 января майнер получил блок под номером 718 124, за что его было награждено в размере 6,25 BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, 12 января курс первой криптовалюты составляет $43 тыс., таким образом везунчик получил $268,75 тыс.
Однако 2%, или 0,125 BTC, он будет вынужден отдать своему пулу. Но эта сумма будет частично компенсирована комиссиями за транзакции в созданном им блоке, которые составят около 0,1 BTC.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО10 ч. назад - 2018 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство7 ч. назад - 1681 10
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны8 ч. назад - 2596 8
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснется7 ч. назад - 980 7
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%7 ч. назад - 2474 5
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны8 ч. назад - 2596 8
Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использованияВчера, 20:01 - 2507 1
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%7 ч. назад - 2474 5
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО10 ч. назад - 2018 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство7 ч. назад - 1681 10
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)6 ч. назад - 218
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаПозавчера, 16:39 - 365 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1226 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1028 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2341 14