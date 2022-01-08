Украина готовит четыре соглашения о свободной торговле

В этом году Украина планирует подписать соглашения о свободной торговле с четырьмя странами, а также ведет подготовку к подписанию соглашения о «промышленном безвизе» с Евросоюзом.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 12 января.
В частности, готовится подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом, Канадой и Иорданией. Также в этом году ожидается обновление соглашения с США.
Также Шмыгаль отметил, что одним из ключевых акцентов в направлении расширения экспорта является подготовка к подписанию «промышленного безвиза» с ЕС, а также обновление торговых приложений Соглашения об ассоциации.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин отвергала подписание «промышленного безвиза» с ЕС в 2022 году. По ее словам, только летом будет завершаться работа миссий, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения, после чего Кабмин сможет инициировать официальные переговоры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО12 ч. назад - 2221 13
Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство9 ч. назад - 1803 10
В Украине планируют повысить зарплату чиновникам: кого коснется9 ч. назад - 1058 8
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны9 ч. назад - 2860 8
У Зеленского заявили, что цены на продукты в Украине возрастут еще на 10-20%5 ч. назад - 627 7
Межбанк: почему возможен новый обвал котировок гривны9 ч. назад - 2860 8
Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%8 ч. назад - 2667 7
Льготы для физических лиц, владеющих несколькими земельными участками одного вида использованияВчера, 20:01 - 2633 1
В Украине ФЛПы массово устанавливают РРО12 ч. назад - 2221 13
Гетманцев рассказал, что ждет украинцев, которые купят квартиру3 ч. назад - 2189 4
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)8 ч. назад - 246 1
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаПозавчера, 16:39 - 371 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1235 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1030 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2355 14