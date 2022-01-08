Украина готовит четыре соглашения о свободной торговле

В этом году Украина планирует подписать соглашения о свободной торговле с четырьмя странами, а также ведет подготовку к подписанию соглашения о «промышленном безвизе» с Евросоюзом.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 12 января.

В частности, готовится подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом, Канадой и Иорданией. Также в этом году ожидается обновление соглашения с США.

Также Шмыгаль отметил, что одним из ключевых акцентов в направлении расширения экспорта является подготовка к подписанию «промышленного безвиза» с ЕС, а также обновление торговых приложений Соглашения об ассоциации.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин отвергала подписание «промышленного безвиза» с ЕС в 2022 году. По ее словам, только летом будет завершаться работа миссий, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения, после чего Кабмин сможет инициировать официальные переговоры.