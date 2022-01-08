«Укрзализныця» получила свыше 450 миллионов прибыли

В 2021 году акционерное общество «Укрзализныця» получило чистую прибыль в размере 457 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн. Напомню, 2020 год — 11,8 млрд грн убытков. Первые 6 месяцев 2021 года — 1,4 млрд грн убытков», — отметил председатель
По его словам, росту прибыли способствовали рост грузопотока, повышение тарифа на грузовые перевозки, распределение вагонов через аукционы, экономия на закупке электроэнергии минуя посредников, напрямую у «Энергоатома», и экономия на всех закупках.
В то же время, лучшим финансовым результатам препятствовали подорожание дизтоплива и газа, а также повышение зарплаты сотрудников «Укрзализныци» на 10% с 1 декабря.
«Лично я не считаю высокую прибыль главным мерилом успешности „УЗ“. У компании много накопленных проблем, главной причиной которых является системное многолетнее недофинансирование. Но и убыточной УЗ не может быть», — заявил глава компании.
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