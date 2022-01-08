Канадская провинция вводит «налог на здоровье» для невакцинированных

В канадской провинции Квебек, которая является второй по численности населения в стране, объявили о намерениях ввести «налог на здоровье» для жителей. Речь идет о тех, кто отказывается от вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Так, премьер-министр Франсуа Лего заявил о новом «налоге» для непривитых и отметил, что он вступит в силу уже в «ближайшие несколько недель».
По его словам, сумма такого «налога» еще не определена, но она будет
«значительной». Он добавил, что более подробная информация должна быть опубликована позже.
«Около 10% взрослых в Квебеке не привиты, но они составляют около 50% пациентов в палатах интенсивной терапии. Тем, кто откажется получить свои первые дозы в течение ближайших недель, придется заплатить новый взнос на охрану здоровья», — рассказал Лего.
Он отметил, что такое решение является «вопросом справедливости» перед 90% населения, которые прошли иммунизацию.
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