Bolt объявил о крупнейшем в своей истории раунде финансирования - €628 млн

Первое в Европе мультиприложение Bolt объявило о крупнейшем в своей истории раунде финансирования. Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование имеющихся продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах.
Инвестиционный раунд на сумму 628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company с участием Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд.
В прошлом месяце компания Bolt анонсировала внедрение ряда новых функций безопасности в ее крупнейшей европейской сети шеринга электросамокатов. Это свидетельствует о том, что компания является надежным партнером городских администраций.
Более 100 млн клиентов в 45 странах и более чем в 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt. Среди них услуга заказа поездок через мобильное приложение, шеринг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.
Один из новейших продуктов компании ― сервис Bolt Market ― был создан и запущен во время пандемии COVID-19 и уже сотрудничает с большим количеством магазинов в десяти странах Европы. Благодаря новому раунду инвестиций Bolt планирует расширить перечень магазинов-партнеров и значительно ускорить экспансию в 2022 году.
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